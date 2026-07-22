Enormes sospechas de corrupción... ¿Caerán los dirigentes de la Federación Argentina en manos del FBI?

Hace unos días, agentes de la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos y fiscales federales estadounidenses iniciaron una amplia investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio Tapia.

La investigación tiene como objetivo comprender cómo circularon cientos de millones de dólares vinculados a los contratos comerciales de la asociación a través del sistema bancario estadounidense.

Los investigadores se interesan especialmente por decenas de millones de dólares cuyo destino final no quedó aclarado en la documentación bancaria revisada.

Según el sitio Infobae argentino, de amplia difusión, la Oficina Federal de Investigación (FBI) retuvo el avión de la selección argentina en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York para confiscar bienes de altos dirigentes de la asociación, entre ellos Claudio "Chiqui" Tapia (el presidente) y Pablo Toviggino (el tesorero), quienes están siendo investigados por cargos de fraude y malversación, junto a los empresarios Diego Lucero y Javier Faroni.

Las especulaciones y teorías conspirativas que rodearon el partido final, difundidas por los medios argentinos tras su conclusión y que insinúan la manipulación de resultados, se convirtieron en una cortina para encubrir el verdadero escándalo en la Asociación del Fútbol Argentino.

Y en un nuevo capítulo del mayor caso de corrupción del país, el gobierno de Estados Unidos toma medidas contra Tapia y sus socios.

Funcionarios de la Asociación del Fútbol Argentino fueron citados a comparecer ante el tribunal del Distrito Sur de Florida el próximo 30 de julio, en el marco de la investigación del "escándalo de la Asociación del Fútbol Argentino".

Se les solicitó aportar toda la información disponible sobre una empresa fantasma con sede en Florida, que está siendo investigada como el principal instrumento para el lavado y la transferencia de fondos procedentes de los contratos de patrocinio que Argentina firmó desde el último Mundial hasta el próximo Mundial de 2030.

Las estimaciones apuntan a que la empresa obtuvo el 30% del total de los ingresos comerciales de la Asociación del Fútbol Argentino durante ese periodo.

Según el sitio argentino: "La investigación que derivó en la confiscación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio 'Chiqui' Tapia y los dirigentes de la asociación acompañaban a la selección nacional en Estados Unidos, agentes de la Oficina Federal de Investigación y fiscales del Departamento de Justicia empezaron a reconstruir las transacciones realizadas a través de la estructura financiera utilizada para gestionar los contratos comerciales internacionales de la organización. El valor de las operaciones bajo análisis supera los 300 millones de dólares".

Fuentes cercanas al presidente de la Asociación Argentina negaron estas acusaciones, calificándolas de "falsas" y "sin fundamento", pese a las causas presentadas en su contra.

Mariano Lizardo, abogado del dirigente deportivo, declaró al diario "La Nación": "Acabo de hablar con él, y eso no ocurrió".

Estados Unidos pasa a la ofensiva

La empresa TourProdEnter LLC, una sociedad de responsabilidad limitada creada entre Faroni y su esposa Erica Gillet, fue designada, por decisión expresa de Tapia, como "agente exclusivo" para el cobro de "los contratos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino, además de percibir los ingresos de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios vinculados a la selección nacional argentina, así como recibir comisiones por su intervención y los servicios logísticos de las operaciones".

La investigación, basada en varios documentos bancarios obtenidos, confirma que los ingresos de la Asociación Argentina se distribuyeron entre múltiples cuentas bancarias.

Las estimaciones apuntan a que cerca de 14 millones de dólares en ingresos, procedentes de contratos en Asia, Europa y el Golfo Arábigo, pasaron por una única cuenta, aunque el dinero permaneció en ella entre 24 y 72 horas antes de ser transferido a otros destinos.

Según lo informado, la Asociación Argentina no declaró en sus estados financieros ninguno de los importes investigados por el Departamento de Justicia estadounidense, entre otras irregularidades que incluyen la confiscación de más de cincuenta autos de lujo y una propiedad en Villa Rosa por un valor superior a los 20 millones de dólares a finales del año pasado, a nombre de un testaferro vinculado al propio Tapia.

La Asociación Argentina se defiende

En un comunicado dirigido a los medios de comunicación, la Asociación del Fútbol Argentino intentó desmentir parte de la información: "A la luz de las informaciones periodísticas, la Asociación del Fútbol Argentino considera necesario realizar la siguiente aclaración: el documento al que se hace referencia en las distintas publicaciones no constituye una citación dirigida al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, ni al tesorero de la institución, Pablo Toviggino".

Y agregó: "La orden de citación emitida por el Tribunal del Distrito Sur de Florida de Estados Unidos está dirigida a un tercero, quien está obligado a comparecer ante un gran jurado y a presentar documentos y correspondencia relativos a diversas personas, incluidas las autoridades de esta asociación".

Concluyó diciendo: "El citado documento no establece ninguna medida personal contra el presidente de la asociación o su tesorero, no ordena su comparecencia ante el tribunal, no les impone ninguna obligación procesal, ni registra ningún embargo o confiscación de sus bienes. La difusión de información inexacta o deliberadamente tergiversada genera una peligrosa desinformación y afecta injustificadamente al honor y la reputación de las personas y las instituciones".