Tijme Wessels ha sufrido un importante contratiempo. El defensa de 19 años del Feyenoord fue operado esta semana en el Erasmus MC de Róterdam. El joven futbolista compartió en Instagram una foto desde la cama del hospital en la que se ve que tiene la rodilla bien vendada.

Wessels acompañó la foto con estas significativas palabras: «Solo queda ir hacia arriba». Por ahora se desconoce qué le ocurre exactamente al defensa y por qué tuvo que pasar por el quirófano.

La ausencia de Wessels ya llamó la atención esta semana en el Feyenoord. El miércoles no estuvo en la convocatoria para el partido de la Youth League contra el Inter ni tampoco en la del primer equipo para el encuentro de la Champions League ante los italianos. Dani Slory ocupó su lugar en la convocatoria de Giovanni van Bronckhorst.

Unos días antes, el sábado 31 de octubre, Wessels estuvo en el banquillo durante el partido de liga contra el Fortuna Sittard (1-1). El Feyenoord no ofrece detalles sobre las lesiones de sus jugadores debido a las normas de privacidad, por lo que sigue sin estar claro cuánto tiempo estará de baja el defensa. Dada la operación de rodilla, se contempla la posibilidad de una ausencia prolongada, aunque todavía no hay nada confirmado al respecto.

Próximos partidos HEE Eredivisie 06:15 FEY

La operación llega en un momento especialmente inoportuno para Wessels, que esta temporada había dado pasos importantes en su desarrollo. Durante la pretemporada, el joven defensa causó una gran impresión en el primer equipo del Feyenoord. Sus actuaciones acabaron por darle un puesto en la primera plantilla de Van Bronckhorst.

Wessels fue recompensado con su debut oficial en el primer equipo durante la primera jornada de liga de la temporada. En la visita al Sparta Rotterdam, el defensa nacido en Hoek van Holland entró en el campo cuando faltaban unos veinte minutos para el final. Poco después renovó su contrato con el Feyenoord, que estaba próximo a expirar, por lo que ahora está vinculado al club de De Kuip hasta mediados de 2029.

Tras su debut contra el Sparta, Wessels entró otras diez veces en las convocatorias de Van Bronckhorst, pero no volvió a jugar en la Eredivisie. Por ahora, el entrenador prefiere a Mika Mármol o Javi López en el flanco izquierdo de la defensa. Por ello, Wessels jugó principalmente con los equipos juveniles del club de Róterdam.

Esta temporada, Wessels suma cinco partidos oficiales: dos con el Feyenoord sub-21, dos en la Youth League y uno en la Eredivisie, en el que entró como suplente.