El Ajax puede tachar la llegada de Roony Bardghji. El extremo sueco del FC Barcelona era el candidato soñado para cubrir una posible salida de Mika Godts, pero se ha roto el ligamento cruzado anterior.

Así lo informan varios medios internacionales. El lunes todo salió mal en el entrenamiento, que el atacante de veinte años abandonó entre lágrimas. Según se informa, estará de baja entre seis y siete meses.

Un duro golpe en primer lugar para Bardghji, pero también para el Ajax, que quería incorporar al sueco procedente del Barcelona. «Terribles noticias para Bardghji, que estaba a punto de salir cedido para tener más minutos», confirmó Fabrizio Romano.

Es posible que la atención del director técnico Jordi Cruijff se desplace ahora por completo hacia Noa Lang. El atacante de banda puede salir del Nápoles y ya habría mantenido las primeras conversaciones con la directiva del Ajax. A Lang le gustaría regresar a Ámsterdam.

Para hacer posible esa llegada, primero habrá que vender a Godts. El propio belga quiere ir al Paris Saint-Germain, pero todavía no se ha ofrecido la cantidad adecuada. Por eso, Cruijff se mantiene firme.

Por cierto, una salida de Godts no solo abre el camino para Lang. El Ajax buscará dos nuevos delanteros, según confirmó el entrenador Míchel Sánchez en la rueda de prensa posterior al partido ganado por 0-2 ante el PEC Zwolle.

«Si Mika se va, necesitamos dos jugadores con profundidad. Steven (Berghuis, n. del r.) no es un jugador que vaya a la espalda de la defensa. Si Mika se va, entonces tenemos que fichar a dos jugadores que sí tengan eso», afirmó el técnico español.