El Barcelona se ejercitó este martes en el St. George's Park bajo la dirección del técnico alemán Hansi Flick, mientras dos jugadores se fueron integrando cada vez más en el grupo tras recuperarse de sus lesiones.

Según el diario "Mundo Deportivo", el Barcelona volvió a entrenar en el St. George's Park, completando así la tercera sesión de entrenamiento de su gira de preparación para la nueva temporada en Inglaterra.

Flick dirigió una sesión de trabajo físico en la que participaron de nuevo tanto Fermín López como Ronald Araújo.

Ambos jugadores tomaron parte en los ejercicios iniciales y en los rondos de pases con sus compañeros, mientras que en la parte final de la sesión realizaron algo de carrera suave de forma individual para recuperar su forma física tras superar las lesiones.

El guardameta Marc-André ter Stegen continuó con sus entrenamientos con normalidad, a la espera de que finalice su cesión al Ajax, mientras que Alejandro Baldé prosiguió con su programa de entrenamiento individual.

El lateral izquierdo sigue este programa desde hace una semana y todavía no se ha unido al resto del equipo; no obstante, se entrenó por su cuenta y fue visto abandonando el campo de entrenamiento junto al resto de los jugadores.

Frenkie de Jong también estuvo presente sobre el terreno de juego, ya que se somete a un tratamiento conservador tras confirmarse su lesión de rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El jugador neerlandés conversó con varios miembros del cuerpo técnico mientras sus compañeros realizaban sus entrenamientos sobre el campo.

El Barcelona se prepara para otra doble sesión de entrenamiento el miércoles en el St. George's Park. Se espera la incorporación de Raphinha al equipo, aunque todavía no está claro si el brasileño participará por completo en los entrenamientos con el grupo tras sufrir una lesión muscular durante el Mundial.