



"Que no hayamos conseguido llevarnos la Copa a casa es una decepción enorme. No nos habíamos imaginado así el desenlace de este Mundial al comienzo del torneo", escribió Olise. Francia avanzó inicialmente por el Mundial de forma impresionante, pero cayó en semifinales ante España, que acabaría proclamándose campeona del mundo.

Al margen del rendimiento deportivo del equipo, Olise se mostró "orgulloso de haber establecido el récord de más asistencias en la historia de un Mundial". El excepcional jugador de 24 años firmó un total de siete asistencias de gol y superó así la anterior mejor marca de Pelé en el Mundial de 1970 (seis).

Por último, Olise dio las gracias al seleccionador saliente Didier Deschamps: "Por haberme dado mi primera convocatoria con la selección y por haber creído en mí incluso en los momentos más difíciles. Siempre le estaré agradecido por ello, y le deseo todo lo mejor para el futuro, sea cual sea el camino que decida tomar". El futuro de Deschamps, a día de hoy, sigue sin estar aclarado; como seleccionador tomará el relevo el icono del fútbol francés Zinedine Zidane.

Michael Olise no se pronuncia sobre el Bayern

Olise tampoco dedicó palabra alguna en su comunicado al Bayern ni a los persistentes rumores que apuntan a que aspira a fichar por el Real Madrid. En los últimos días, todos los dirigentes del club muniqués subrayaron que una venta de Olise este verano está descartada. Su contrato sigue vigente hasta 2029 y se pretende ampliarlo.

Actualmente, Olise se encuentra disfrutando de sus vacaciones prolongadas tras el Mundial. Al igual que los otros semifinalistas Dayot Upamecano y Harry Kane, no se incorporará al entrenamiento del equipo hasta después de la gira por Asia.