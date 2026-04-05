Engreído y arrogante... La afición del Liverpool se vuelve contra Soboslai

El húngaro Dominik Szoboszlai, estrella del Liverpool, ha sido objeto de duras críticas por parte de la afición de los Reds debido a su comportamiento tras la aplastante derrota ante el Manchester City.

Szoboszlai participó en la derrota del Liverpool (4-0) ante el Manchester City, ayer sábado, en los cuartos de final de la Copa de la Liga inglesa.

El final del partido fue testigo de una escena llamativa, protagonizada por Dominik Szoboszlai, quien se dirigió a saludar a la afición del Liverpool que permaneció en el estadio «Etihad» hasta el pitido final.

Mientras el jugador húngaro comenzaba a aplaudir, su lenguaje corporal cambió rápidamente, ya que encogió los hombros en dirección a la afición en una imagen que suscitó polémica, antes de intentar animarlos de una forma que pareció impulsiva.

Su compañero Federico Chiesa intervino rápidamente, apartándolo y tranquilizándolo, en un intento por contener la situación antes de que se agravara.





Tras la difusión del vídeo, el diario «Mirror» recogió algunos comentarios de la afición del Liverpool, que arremetió contra Soboslai y lo tildó de engreído y arrogante.

Uno de los aficionados expresó su enfado diciendo en «X»: «¿Se dan cuenta estos jugadores del coste que supone asistir a todos estos partidos tras una semana de duro trabajo, mientras que la mayoría de los aficionados gastan una gran parte de su sueldo en ver esto? ¿Y luego estos jugadores millonarios se atreven a pedir más apoyo?».

Otro añadió: «¡Qué jugador tan engreído! ¿Cómo se atreve a despreciar a los aficionados que han viajado y pagado las entradas?».

Un tercero publicó en la red social «X»: «Los aficionados que viajan son los que pagan vuestros sueldos, aplaudid y bajad al túnel, estas maniobras de exhibición no sirven de nada con los aficionados».

Soboslai es una de las estrellas más destacadas del Liverpool en esta temporada tan irregular, ya que ofrece un rendimiento defensivo y ofensivo del más alto nivel, pero los resultados del equipo no le han ayudado a destacar más.

Soboslai ha disputado 44 partidos en todas las competiciones con el Liverpool esta temporada, y ha marcado 12 goles y ha dado 8 asistencias.