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Las consecuencias de la dura derrota sufrida por la selección de Países Bajos ante Alemania no terminaron con el pitido final. El enfado pasó del terreno de juego al vestuario, mientras los jugadores reconocían que deben asumir la responsabilidad por el desplome que vivió el equipo en el partido.

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La selección neerlandesa encajó el lunes por la noche una dura derrota ante Alemania por 0-5, uno de sus peores resultados en 67 años, en el cierre de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Denzel Dumfries, que lució el brazalete de capitán en lugar de Virgil van Dijk, desveló el ambiente que se vivió entre los jugadores tras el encuentro: «Por supuesto que había enfado entre nosotros. Algo así no debería pasar y es normal expresarlo. Siento rabia y vergüenza», según recoge el diario Bild.

El lateral del Real Madrid confirmó además que hubo un cruce de palabras entre los jugadores en el vestuario: «También hubo un intercambio de palabras después del partido. Se dijeron algunas cosas con las que estoy totalmente de acuerdo, y la más importante es que nosotros, los jugadores, tenemos que asumir nuestra responsabilidad cuando las cosas se ponen difíciles».

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Dumfries añadió: «Cuando tenemos problemas como equipo, todo se viene abajo», en alusión a la forma en que la selección neerlandesa perdió la cohesión durante el encuentro, incapaz de contener la superioridad alemana en la segunda mitad. Los intentos de los jugadores por recomponerse no se limitaron a lo ocurrido tras el pitido final: en el minuto 77, con Alemania ya cinco goles arriba, los futbolistas de Países Bajos se reunieron en el campo después de que Dumfries llamara a sus compañeros para dar una respuesta ante el desplome.

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El portero Bart Verbruggen explicó el motivo de esa reunión: «Se trataba de mostrar algo de orgullo. Estaba totalmente claro que no íbamos a poder ganar el partido, pero teníamos que trabajar para evitar que la situación empeorara».

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El seleccionador Xavi ya había reconocido la magnitud del golpe: «Lo que ha pasado hoy es un shock para mí. Sin la actitud adecuada no se puede conseguir nada, ni en el fútbol ni en la vida. Después del segundo y del tercer gol nos hundimos, y eso es algo que no debería pasar».

La derrota llegó pocos días después de la contundente victoria de Países Bajos ante Grecia por 7-0, y el ambiente en la selección dio un giro brusco. El equipo no logró mantener su nivel ante Alemania, pese a haber aguantado en el partido durante casi una hora, antes de encajar cuatro goles en 17 minutos.

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Dumfries y sus compañeros no tendrán una oportunidad inmediata de cambiar la imagen, ya que la selección neerlandesa no disputará sus próximos partidos internacionales hasta marzo de 2027. Esto dará al cuerpo técnico y a los jugadores tiempo para analizar las causas del desplome y corregir los problemas que quedaron en evidencia ante Alemania.

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