Enfrentamientos entre los jugadores de Marruecos y Canadá... y una avalancha de amonestaciones

La primera parte del Canadá-Marruecos fue muy tensa: varias tarjetas amarillas y enfrentamientos, especialmente en los últimos minutos.

En el 39, el marroquí Ashraf Hakimi empujó al canadiense Richie Laria, que respondió con un forcejeo ante la mirada del árbitro inglés Michael Oliver.

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Otros jugadores de ambos equipos también se enzarzaron, y el árbitro amonestó a Hakimi y Laria.

En total, Marruecos sumó cuatro amarillas en la primera parte (Hakimi, El Khannous, Halhal y Ounahi), y Canadá dos (Laria y David).

Marruecos avanzó a octavos tras eliminar a Holanda en penaltis (1-1) y Canadá superó a Sudáfrica 1-0 en el final.



