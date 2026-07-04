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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Enfrentamientos entre los jugadores de Marruecos y Canadá... y una avalancha de amonestaciones

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
A. Hakimi
Canadá
Marruecos
EE. UU.

El ambiente se tensó en los últimos minutos

La primera parte del Canadá-Marruecos fue muy tensa: varias tarjetas amarillas y enfrentamientos, especialmente en los últimos minutos.

En el 39, el marroquí Ashraf Hakimi empujó al canadiense Richie Laria, que respondió con un forcejeo ante la mirada del árbitro inglés Michael Oliver.

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Otros jugadores de ambos equipos también se enzarzaron, y el árbitro amonestó a Hakimi y Laria.

En total, Marruecos sumó cuatro amarillas en la primera parte (Hakimi, El Khannous, Halhal y Ounahi), y Canadá dos (Laria y David).

Marruecos avanzó a octavos tras eliminar a Holanda en penaltis (1-1) y Canadá superó a Sudáfrica 1-0 en el final.


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