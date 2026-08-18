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imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed
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Enfrentamientos árabes apasionantes: el sorteo coloca al Al-Hilal ante duras pruebas en la Élite de Asia

Al Hilal
Al-Ain
Al-Sadd
Shabab Al-Ahli Dubai FC
Neftchi Fargona
Al-Gharafa
Al-Wasl
Al-Shamal II
Pakhtakor Tashkent
AFC Liga de Campeones
Arabia Saudita
Emiratos Árabes Unidos
Catar
Uzbekistán

Desafíos continentales

El sorteo de la fase de liga de la Champions League de Asia Elite 2026-2027 se celebró este martes y deparó un atractivo enfrentamiento árabe para el Al Hilal.

A continuación, repasamos todos los partidos del Al Hilal durante la fase de liga con su nuevo formato:

Primera jornada (Kingdom Arena):
Al Ain de Emiratos

Segunda jornada (fuera de casa):

 Al Sadd de Catar

Tercera jornada (Kingdom Arena):

 Shabab Al Ahli de Emiratos

Cuarta jornada (fuera de casa):

 Neftchi de Uzbekistán

Quinta jornada (Kingdom Arena):

 Al Gharafa de Catar

Sexta jornada (fuera de casa):

 Al Wasl de Emiratos

Séptima jornada (Kingdom Arena):

 Al Shamal de Catar

Octava jornada  (fuera de casa):

 Pakhtakor de Uzbekistán

Cabe recordar que el torneo estrena un nuevo formato organizativo basado en la distribución de los clubes participantes en cada zona geográfica en cuatro niveles equilibrados.

Este sistema busca aumentar la intensidad de la competencia y la igualdad de oportunidades entre todos los equipos, ya que cada club disputa dos enfrentamientos contra dos equipos distintos de cada uno de los cuatro niveles.

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