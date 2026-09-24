Un informe periodístico reveló, este jueves, algunos de los entresijos de la llegada de Zinedine Zidane al banquillo de la selección de Francia, como sucesor del anterior seleccionador, Didier Deschamps.

La selección de Francia se prepara para enfrentarse a Turquía, mañana viernes, en la Liga de Naciones de la UEFA, en el primer partido de Zinedine Zidane al frente de la dirección técnica de Les Bleus.

El diario "L'Équipe" afirmó que Zidane se rodeó de ayudantes leales, además de nuevos rostros elegidos por él mismo con esmero.

El periódico aseguró que varios miembros veteranos del cuerpo técnico de Didier Deschamps contactaron con la Federación Francesa de Fútbol en un intento de asegurarse un puesto junto a Zidane.

Sin embargo, sus intentos fracasaron, ya que Zinedine Zidane prefirió trabajar con un equipo nuevo, siendo consciente de que ello disgustó a algunos.

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La selección de Francia disputa 4 partidos en la Liga de Naciones de la UEFA durante el actual parón internacional, en los que se mide con Turquía, Bélgica (dos veces) e Italia.