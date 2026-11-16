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Alphonso Davies sufrió una lesión muscular en el partido de la selección canadiense contra Guatemala (3-2) y se prevé que esté de baja varias semanas.

Según informó el FC Bayern el lunes, Davies ha vuelto a sufrir una rotura de fibras en la parte posterior del muslo izquierdo y estará «de baja por el momento». Se espera que no regrese a los entrenamientos con el equipo hasta principios de diciembre, como muy pronto.

Antes, la federación canadiense había transmitido cierta tranquilidad. «Tras un examen médico realizado hoy en Toronto, se ha confirmado que Alphonso Davies sufrió una leve distensión muscular en la parte inferior del cuerpo. Regresará a Alemania, donde seguirá bajo supervisión médica», según citó a la federación canadiense el periodista de The Athletic Joshua Kloke.

tz y Münchner Merkur hablaron después de una baja de entre siete y diez días. Sin embargo, la situación de Davies ha resultado ser mucho peor.

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El jugador de 26 años tuvo que ser sustituido por lesión en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf después de solo cinco minutos . Davies resbaló desafortunadamente en su propia área mientras retrocedía ante un ataque de Guatemala. Se levantó para intentar bloquear el posterior disparo a puerta, pero luego se sentó en el césped para indicar que no podía continuar. De camino al banquillo, negó con la cabeza, visiblemente frustrado.

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Desde que sufrió una rotura del ligamento cruzado en marzo de 2025, Davies ha tenido que lidiar en repetidas ocasiones con lesiones musculares. Entre otras cosas, se perdió gran parte del último Mundial, disputado en su país . Davies solo jugó algo más de 20 minutos en los dieciseisavos de final.

¿Cómo reaccionó Alphonso Davies a su lesión?

En una entrevista con el portal One Soccer, Davies ya se había mostrado poco optimista el domingo sobre la posibilidad de volver pronto al terreno de juego. Aunque no podía decir exactamente la gravedad de la lesión, sí tenía algo claro: «Hay algo ahí».

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Haber sufrido cuatro lesiones en la parte posterior del muslo «es algo con lo que hay que tener mucho cuidado. Si sufres la misma lesión una y otra vez, en algún momento algo podría ceder, y entonces estaríamos hablando de una operación. Eso es algo que me da miedo. Es realmente duro», afirmó Davies. Ahora quiere hacer todo lo posible por «mantener una actitud positiva», centrarse en su «recuperación e intentar regresar lo antes posible y de forma segura».

Aun así, la nueva lesión y el consiguiente periodo de baja lo tienen «frustrado y enfadado. Estar lesionado nunca es agradable, especialmente cuando tienes que lidiar con una lesión tras otra en la parte posterior del muslo. Siempre intento mantener una actitud positiva en los momentos difíciles, pero ahora mismo es frustrante».

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Davies había mostrado últimamente un buen estado de forma en el FC Bayern de Múnich e incluso llegó a llevarle la delantera por momentos al fichaje de verano Nathaniel Brown en la pugna por el puesto en el lateral izquierdo, antes de sustituir con solvencia al lesionado Luis Diaz en el extremo izquierdo.

En todas las competiciones, suma 15 partidos esta temporada, en los que ha marcado tres goles y ha dado cinco asistencias.