El Roma ha mostrado su interés en fichar al brasileño Endrick, delantero del Real Madrid, durante el actual mercado de fichajes de verano para reforzar el ataque del conjunto italiano.

El diario "La Gazzetta dello Sport" señaló que el Roma busca incorporar a un jugador en calidad de cedido con opción de compra, y centra sus esfuerzos en la contratación de Endrick, procedente del Real Madrid.

Y añadió que los responsables del Roma viajaron a Madrid para estudiar la posibilidad de cerrar la operación durante el actual mercado.

Los informes de prensa apuntan a que el Real Madrid no está abierto a las negociaciones hasta el momento, pese a que Endrick no goza de un papel protagonista en los planes de José Mourinho, entrenador del conjunto merengue.

Precisó que el gol de Endrick en el amistoso ante la Fiorentina el pasado sábado no es suficiente, y será evaluado por José Mourinho en los próximos días. El Roma será uno de los más entusiastas por cerrar la operación en caso de que el Real Madrid quiera prescindir de él.