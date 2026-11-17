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Desde la concentración de Brasil, Endrick, talento del Real Madrid, enfría las expectativas del Milan, la Roma y todos los clubes que intentan ficharlo en el mercado de invierno.

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Desde el verano pasado, el talento brasileño Endrick, nacido en 2006, ha estado en el centro de rumores y negociaciones de mercado. En Italia, el Milan y la Roma lo intentaron sin mucha suerte durante agosto, y ambos clubes siguen insistiendo con fuerza de cara a enero.

Sin embargo, Endrick, desde la concentración de Brasil tras el partido contra Singapur, decidió detenerse en la zona mixta y responder a las preguntas sobre su futuro ante los periodistas brasileños presentes. Y su respuesta, recogida por Sports Center Brazil de ESPN no fue la que esperaban los clubes interesados en él.

PROTAGONISTA CON BRASIL - Endrick fue, ante todo, protagonista sobre el terreno de juego. Carlo Ancelotti decidió darle la titularidad junto a Vinicius Junior y Estevao en un inédito tridente ofensivo brasileño. Jugando de 9, Endrick dio la asistencia en uno de los tres primeros goles de Vinicius y después marcó el 4-0 a pase de Estevao, una de sus muchas asistencias.

Al final, Brasil se impuso por 7-0 a Singapur y Endrick disputó los 90 minutos, demostrando que, una vez de vuelta en Madrid, estaría listo para jugar muchos más minutos de los que le ha concedido Mourinho.

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POCOS MINUTOS CON MOURINHO - Endrick comenzó la temporada lesionado en el Real Madrid, pero, una vez superado el problema muscular y pese a las reiteradas ausencias forzosas de Vinicius por su larga sanción, solo ha disputado 141 minutos. Ha sido titular en un único partido y registró un gol y una asistencia en la espectacular remontada ante la Roma en la Champions League, a la que él mismo contribuyó.

ENDRICK QUIERE QUEDARSE - El Milan y la Roma llevan tiempo en contacto con Roc Nation, la agencia que representa a Endrick, y están intentando ficharlo en enero, a ser posible como cedido o incluso en una operación de traspaso definitivo con una fórmula que contemple una opción de compra a partir del final de temporada. Hasta ahora, José Mourinho siempre había expresado su voluntad de retener a Endrick en Madrid, pero hoy ha sido el propio brasileño quien ha cerrado (casi) por completo la puerta a una salida del Real Madrid.

En la zona mixta, Endrick no se quejó de sus pocos minutos y reiteró su amor por el Real Madrid, club del que no querría marcharse: "¿Pocos minutos? Creo que es una decisión que le corresponde a Mourinho, ¿no? Por supuesto, siempre estoy preparado para ayudar al Real Madrid, que es el club más grande del mundo. Espero poder quedarme allí toda la vida para ayudar al Real y estar siempre al servicio de mis compañeros".