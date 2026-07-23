Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Fútbol, anunció el jueves que presentará una queja formal ante la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), a raíz del caso del delantero estadounidense Folarin Balogun.

Klaveness reveló que el presidente estadounidense Donald Trump se comunicó por teléfono con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la pasada Copa del Mundo que albergaron Estados Unidos, México y Canadá, para pedirle que anulara la sanción de suspensión impuesta a Balogun tras recibir una tarjeta roja en uno de los partidos.

Klaveness explicó que la FIFA efectivamente decidió levantar la suspensión al jugador, mientras que Infantino negó que existiera relación alguna entre la decisión y la llamada de Trump. Y aunque la mayoría de los analistas coincidieron en que la expulsión fue severa, la polémica generada en torno al incidente dominó el transcurso de la segunda mitad del torneo.

En una entrevista con el diario británico "The Times", Klaveness dirigió duras críticas a los responsables de la FIFA, acusándolos de intentar encubrir el asunto, e instó a Infantino a reconocer que la decisión de levantar la suspensión a Balogun fue un error.

Klaveness es conocida por sus reiteradas posturas críticas hacia la FIFA y su presidente Infantino, quien goza de una amplia popularidad fuera del continente europeo, especialmente tras su decisión de ampliar la Copa del Mundo masculina a 48 selecciones, lo que refuerza sus posibilidades de obtener un nuevo mandato presidencial el próximo año al frente del organismo rector del fútbol mundial.