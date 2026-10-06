La FIFA no habría apartado a la República Democrática del Congo de la clasificación para el Mundial pese a las dudas detectadas sobre la elegibilidad de un internacional.

Así lo informaron el martes New York Times y Le Monde, citando documentos internos y correspondencia de la FIFA. Le Monde escribió sobre un "asunto delicado que la FIFA" encubrió "por motivos políticos".

Según estas informaciones, expertos jurídicos del organismo detectaron en una investigación que la documentación para un cambio de federación del portero Lionel Mpasi no había sido completada. Mpasi había jugado anteriormente con selecciones juveniles francesas. Según los reportes, la FIFA estudió varias opciones, desde una multa hasta una exclusión del Congo de los playoffs del Mundial. Finalmente, no se aplicó ninguna de esas medidas.

¿También metió mano Infantino en el nuevo escándalo del Mundial en torno a la RD Congo?

El punto de partida de la investigación fue una queja de la federación nigeriana. Según la propia FIFA, esta fue rechazada por motivos formales. El Congo se había clasificado para el torneo de playoff gracias a una victoria sobre Nigeria y selló el billete para el Mundial ante Jamaica. Mpasi estuvo sobre el campo en todos los partidos hasta la eliminación en octavos de final contra Inglaterra.

El New York Times estableció una conexión entre Infantino y el actual jefe de la federación congoleña. Véron Mosengo-Omba, según el diario un aliado del suizo, estaba preparando en el momento de la investigación su candidatura para el puesto al frente de la federación y fue elegido tras la clasificación para el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

La FIFA no respondió en un primer momento a una consulta de SID sobre este asunto. A una consulta del New York Times, el organismo respondió: "Sus comités son autónomos y deciden sobre los casos sobre la base de la normativa vigente y de los hechos concretos de cada caso". Infantino, que necesita el apoyo de África para su reelección en 2027 en medio de la lucha de poder, no habría tenido influencia en este tipo de decisiones.

Durante el Mundial, el levantamiento de la sanción al delantero estadounidense Folarin Balogun había provocado fuertes críticas. Según sus propias declaraciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a Infantino antes del duelo de octavos de final contra Bélgica (1:4) y pidió una revisión de la sanción por roja de Balogun. Y, en efecto, la sanción fue retirada. La FIFA insistió en que su comisión disciplinaria decidió de forma independiente.