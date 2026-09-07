La tercera jornada de la Liga Joy de Élite fue testigo del brillo de varios jugadores, después de que lograran dejar una huella clara con sus clubes y contribuir a la consecución de resultados importantes, ya fuera marcando goles o marcando la diferencia en los grandes partidos.

Abdulaziz Al-Fawaz, jugador del Al-Fateh, encabeza la lista de las mejores estrellas de la jornada, tras liderar a su equipo hacia una de las sorpresas más destacadas de la semana, mientras que sobresalieron otros jugadores, encabezados por Amadou Diang, Louay Al-Muhaimid, Ammar Al-Ghamdi y Abdullah Al-Ajian.

1. Abdulaziz Al-Fawaz, la estrella de la jornada

Abdulaziz Al-Fawaz mereció encabezar la lista de los mejores jugadores de la tercera jornada, después de marcar un doblete con el que lideró al Al-Fateh hacia una valiosa victoria sobre el Al-Nassr por 2-1.

La importancia de su doblete no se limitó al número de goles, sino que llegó ante el Al-Nassr, uno de los clubes más fuertes de la Liga Joy de Élite, para dar a su equipo tres valiosos puntos y convertirse en el autor de la huella individual más destacada de la jornada.

2. Amadou Diang, un nuevo doblete

Amadou Diang, jugador del Al-Hazm, ocupó el segundo lugar tras marcar dos goles en la victoria de su equipo sobre el Al-Feiha por 3-1.

El doblete de Diang contribuyó directamente a dar al Al-Hazm su primera victoria de esta temporada, después de que el vigente campeón iniciara su andadura con una derrota ante el Al-Jabalain, antes de su ausencia en la segunda jornada debido al aplazamiento de su partido ante el Al-Watan.

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3. Louay Al-Muhaimid, una huella ante el Al-Hilal

Louay Al-Muhaimid, jugador del Al-Taawoun, destacó tras marcar un gol en la portería del Al-Hilal, contribuyendo a liderar a su equipo hacia una importante victoria por 2-1.

El gol de Al-Muhaimid llegó en un potente partido ante uno de los clubes más destacados del campeonato, otorgándole un lugar entre las mejores estrellas de la tercera jornada.

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4. Ammar Al-Ghamdi, sigue marcando

Ammar Al-Ghamdi continuó su brillante actuación con el Al-Ittihad, tras marcar por segundo partido consecutivo, durante la abultada victoria sobre el Al-Wehda por 4-1.

Con este gol, Al-Ghamdi confirma su fuerte presencia ofensiva al inicio de la temporada, después de lograr batir las redes en dos jornadas consecutivas.

5. Abdullah Al-Ajian, regreso al gol

Abdullah Al-Ajian, jugador del Al-Khaleej, cerró la lista de las cinco mejores estrellas de la tercera jornada, tras recuperar la memoria goleadora al marcar su primer gol de esta temporada ante el Al-Orobah.

Al-Ajian contribuyó con su gol a la victoria del Al-Khaleej por un contundente 3-0, convirtiendo a su equipo en el único de la tercera jornada que logró mantener su portería a cero.