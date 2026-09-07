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Encabezados por Al-Fawaz: las cinco mejores estrellas de la tercera jornada de la Liga Joy de Élite

Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
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Al Qadisiyah U21 vs Al Ettifaq U21
Al Qadisiyah U21
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Al Jabalin U21 vs Al Ahli U21
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Al Fayha U21 vs Al Hazem U21
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Damac U21 vs Al Riyadh U21
Damac U21
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Al Kholood U21 vs Al Orobah U21
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Al Taawoun U21 vs Al Hilal U21
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Al-Tadamon U21 vs Al Khaleej U21
Al-Tadamon U21
Al Khaleej U21
Al Faisaly U21 vs Al Najmah U21
Al Faisaly U21
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Al Wehda U21 vs Al Ittihad U21
Al Wehda U21
Al Ittihad U21
Arabia Saudita

Jornada de fuego

La tercera jornada de la Liga Joy de Élite fue testigo del brillo de varios jugadores, después de que lograran dejar una huella clara con sus clubes y contribuir a la consecución de resultados importantes, ya fuera marcando goles o marcando la diferencia en los grandes partidos.

Abdulaziz Al-Fawaz, jugador del Al-Fateh, encabeza la lista de las mejores estrellas de la jornada, tras liderar a su equipo hacia una de las sorpresas más destacadas de la semana, mientras que sobresalieron otros jugadores, encabezados por Amadou Diang, Louay Al-Muhaimid, Ammar Al-Ghamdi y Abdullah Al-Ajian.

1. Abdulaziz Al-Fawaz, la estrella de la jornada

Abdulaziz Al-Fawaz mereció encabezar la lista de los mejores jugadores de la tercera jornada, después de marcar un doblete con el que lideró al Al-Fateh hacia una valiosa victoria sobre el Al-Nassr por 2-1.

La importancia de su doblete no se limitó al número de goles, sino que llegó ante el Al-Nassr, uno de los clubes más fuertes de la Liga Joy de Élite, para dar a su equipo tres valiosos puntos y convertirse en el autor de la huella individual más destacada de la jornada.

2. Amadou Diang, un nuevo doblete

Amadou Diang, jugador del Al-Hazm, ocupó el segundo lugar tras marcar dos goles en la victoria de su equipo sobre el Al-Feiha por 3-1.

El doblete de Diang contribuyó directamente a dar al Al-Hazm su primera victoria de esta temporada, después de que el vigente campeón iniciara su andadura con una derrota ante el Al-Jabalain, antes de su ausencia en la segunda jornada debido al aplazamiento de su partido ante el Al-Watan.

Lee también: Liga Joy de Élite: sorpresa por partida triple y el Al-Hazm recupera su brillo en la jornada de las sorpresas

3. Louay Al-Muhaimid, una huella ante el Al-Hilal

Louay Al-Muhaimid, jugador del Al-Taawoun, destacó tras marcar un gol en la portería del Al-Hilal, contribuyendo a liderar a su equipo hacia una importante victoria por 2-1.

El gol de Al-Muhaimid llegó en un potente partido ante uno de los clubes más destacados del campeonato, otorgándole un lugar entre las mejores estrellas de la tercera jornada.

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4. Ammar Al-Ghamdi, sigue marcando

Ammar Al-Ghamdi continuó su brillante actuación con el Al-Ittihad, tras marcar por segundo partido consecutivo, durante la abultada victoria sobre el Al-Wehda por 4-1.

Con este gol, Al-Ghamdi confirma su fuerte presencia ofensiva al inicio de la temporada, después de lograr batir las redes en dos jornadas consecutivas.

5. Abdullah Al-Ajian, regreso al gol

Abdullah Al-Ajian, jugador del Al-Khaleej, cerró la lista de las cinco mejores estrellas de la tercera jornada, tras recuperar la memoria goleadora al marcar su primer gol de esta temporada ante el Al-Orobah.

Al-Ajian contribuyó con su gol a la victoria del Al-Khaleej por un contundente 3-0, convirtiendo a su equipo en el único de la tercera jornada que logró mantener su portería a cero.

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