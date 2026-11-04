El uruguayo Federico Valverde, jugador del Real Madrid, continuó con su brillantez a la hora de marcar goles desde fuera del área, tras anotar el tercer tanto de su equipo en la portería del AEK Atenas, la noche de este miércoles, en el marco de la cuarta jornada de la Liga de Campeones de Europa.

Valverde marcó un gol con un disparo colocado, en el minuto 90+2, para dar a su equipo la victoria (3-2) como visitante, y confirmar su presencia entre las figuras más destacadas de las cinco grandes ligas europeas en cuanto a goles anotados desde larga distancia.

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Según una estadística de la cadena "Sofascore", Valverde se encuentra en la lista de los jugadores que han marcado más de 10 goles desde fuera del área con clubes de las cinco grandes ligas europeas durante las tres últimas temporadas.

Encabeza la lista la otra estrella del Real Madrid, el francés Kylian Mbappé, con 17 goles, seguido por su compatriota Michael Olise, extremo del Bayern de Múnich (15).

La lista quedó de la siguiente manera: