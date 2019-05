En vivo y online Chelsea vs. Arsenal de la final de la Europa league: cómo verlo streaming y por TV

El derbi de Londres se disputará en Bakú a pesar de la polémica por la designación de la sede

Por primera vez, la Europa League disputará su final en la misma semana que la Champions League. La segunda competición continental tendrá al Arsenal y el Chelsea como protagonistas de una final que ha llegado con polémica por la sede elegida. Entienden ambos equipos que Bakú no es una ciudad apropiada para disputar un encuentro así, pocos aficionados podrán acudir al estadio y se espera que no pueda llenarse. Además, el jugador Henrikh Mkhitaryan no acudirá al partido por motivos de seguridad.

El encuentro, que se disputará a las 23.00 hora local, será un derbi de Londres que puede significar más para el que para el . Los gunners necesitan la victoria para entrar en la la próxima temporada, una posición que el Chelsea tiene asegurada gracias a su posición en la Premier League. Los 'blues' fueron campeones de la en el año 2009 mientras que el Arsenal busca su primer título en la competición.

No se puede decir lo mismo de su entrenador. Unai Emery, que ha ganado en tres ocasiones el torneo con el . Sarri, después de una larguísima trayectoria deportiva en , se enfrenta a su primera gran final continental con el Chelsea.

El partido se disputa el 29 de mayo en el Estadio Olímpico de Bakú a las 21:00 horas de (20:00 en Islas Canarias, 16:00 en , las 15:00 en , 14:00 en , 13:00 en ). Se podrá ver en España a través de beIN, y en Latinoamérica por ESPN/Fox Sports.

ZONA CANAL HORARIO España LATAM beIN Fox Sports / ESPN ESP: 21:00

ARG: 16:00

CHI: 15:00

COL: 14:00

MEX: 13:00

TELEVISIÓN

Para ver el encuentro puedes contratar el paquete de fútbol de Movistar a partir de 25€ al mes, donde además de las competiciones españolas podrás disfrutar de la Champions League, la Europa League, la Premier League y la entre otros torneos. Concretamente este partido sólo estará disponible a traves de Movistar Liga de Campeones, que ocupa el dial 50.

El artículo sigue a continuación

En Latinoamérica se verá por Fox Sports y por ESPN.

INTERNET

Estamos en pleno siglo XXI y tanto los móviles como las tablets son más que dispositivos con los que estar conectados. Obviamente para ver los partidos también hay opciones en estos casos. Movistar cuenta con el sistema Yomvi , mientras que beIN posee la plataforma beIN Connect .

Ambas aplicaciones, disponibles para iOS y Android, funcionan de la misma manera si previamente te das de alta: te registras con un usuario y una contraseña, los introduces y automáticamente tienes acceso a los partidos.