EN VIVO ONLINE Wolves vs West Ham: cómo ver por streaming, Internet y apps

Las dos escuadras atraviesan momentos muy diferentes, pero coinciden en la urgencia de conseguir las unidades.

y Wolverhampton Wanderers regresan al fin a la acción en la Premier League, posteriormente del receso por la crisis sanitaria del coronavirus. Luego de poco más de tres meses, los dos conjuntos chocan por la Jornada 30.

Por parte de los locales, el argentino Pablo Zabaleta, el colombiano Carlos Sánchez y el español Pablo Fornals se encuentran convocados. Mientras que en los Lobos, el mexicano Raúl Jiménez y el español Jonny Otto también lo están.

Los de la Manada pelean por un cupo en competencias europeas e incluso todavía aspiran a calificar a la UEFA . En tanto, los Hammers quieren alejarse lo más posible de la zona de descenso.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO West Ham - Wolves FECHA Sábado 20 de junio del 2020 ESTADIO Estadio Olímpico de Londres HORARIO 18:30 de (13:30 de , 12:30 de , y 11:30 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

West Ham: Łukasz Fabiański; Ryan Fredericks, Issa Diop, Angelo Ogbonna, Aaron Cresswell; Jarrod Bowen, Mark Noble, Declan Rice, Pablo Fornals; Michail Antonio y Sébastien Haller.

Wolverhampton Wanderers: Rui Patrício; Willy Boly, Conor Coady, Romain Saïss; Matt Doherty, Rúben Neves, João Moutinho, Jonny Castro; Adama Traoré, Raúl Jiménez y Diogo Jota.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

El West Ham United ha perdido sus últimos tres partidos en la Premier League contra los , y todas esas derrotas han llegado desde el inicio de la pasada campaña.

Los Wolves buscan lograr dos victorias seguidas en liga fuera de casa ante el West Ham por primera vez, tras ganar 0-1 en el London Stadium la pasada temporada.

El West Ham ha ganado solo uno de sus últimos nueve partidos en la Premier League (2E 6D), ganando 3-1 al en su último encuentro en casa. No ha ganado partidos seguidos en la PL en el London Stadium desde septiembre.

El West Ham ha perdido más puntos tras ir ganando que cualquier otro equipo en la Premier League esta temporada (22) mientras que los Wolves han ganado más puntos tras ir perdiendo que cualquier otro (21).

Comenzando con una derrota 2-0 ante los Wolves en diciembre, el West Ham ha perdido sus últimos ocho partidos en la Premier League ante equipos que arrancaban la jornada en la mitad superior de la tabla, su última victoria fue ante el en noviembre.

Los Wolves no han perdido en cinco encuentros en la Premier League (2V 3E), dejando su portería a cero en cuatro de ellos. Solo había dejado su puerta a cero en cuatro de sus primeros 24 partidos ligueros esta temporada.

Los Wolves no han perdido en sus últimos nueve partidos de Premier League disputados en Londres (4V 5E), desde una derrota 5-0 ante el en marzo de 2012. Solo el (racha actual de 10 partidos) y el (tres rachas de más de 10 encuentros) tienen una racha más larga invictos en la capital entre los equipos no londinenses en la competición.

La cifra más alta de victorias del entrenador de los Wolves, Nuno Espírito Santo, ante los rivales que ha ganado un 100% de encuentros es contra el West Ham, ganando sus tres partidos contra los Hammers.

En su carrera en la liga inglesa, Michail Antonio, del West Ham, solo ha jugado más minutos contra el (542) sin marcar que ante los Wolves (516).

Diogo Jota, de los Wolves, ha participado en cuatro goles en sus últimos tres partidos en la Premier League (tres goles, una asistencia), más que en sus primeros 22 encuentros esta temporada (tres goles, ninguna asistencia).

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.