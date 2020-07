EN VIVO ONLINE: cómo ver Wolves vs. Crystal Palace en streaming, por la Premier League

Raúl Jiménez busca mejorar sus registros goleadores en un compromiso correspondiente a la Jornada 37 del campeonato.

ya no tiene opciones de meterse a la por medio de la Premier League. Es por eso que el resto de los partidos del campeonato inglés son prácticamente un trámite para el equipo de Nuno, que tuvo tropiezos clave en el tramo final de la temporada.

Sin embargo, Raúl Jiménez tiene la posibilidad de romper un récord de 44 años en el club y por eso se tomará muy en serio los próximos compromisos. El más inmediato es el que disputarán contra , correspondiente a la Jornada 37 de la Premier League.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Wolves vs Crystal Palace FECHA Lunes 20 de julio del 2020 ESTADIO Molineux Stadium HORARIO 16:15 de , 15:15 de , y 14:15 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Wolves: Patrício; Boly, Coady, Saïss; Doherty, Neves, Moutinho, Castro; Traoré, Jiménez y Jota.

Crystal Palace: Guaita; Ward, Dann, Sakho, Van Aanholt; Milivojevic; Townsend, McArthur, Kouyate, Zaha; Ayew.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En , el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.