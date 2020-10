EN VIVO ONLINE: cómo ver Wolves vs Crystal Palace por la Premier League en Internet y streaming

Raúl Jiménez tiene un nuevo reto en el campeonato inglés, donde busca mejorar sus espectaculares registros.

La Premier League no se detiene y casi sin descanso da inicio a la Jornada 7 con un partido realmente interesante entre y , dos equipos que han tenido un gran inicio de temporada y ahora buscan alcanzar el liderato, al menos de manera provisional.

Esta temporada puedes seguir toda la Premier League 2020-21 en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Todas las esperanzas de la Manada están puestas en Raúl Jiménez, quien llega a este partido en muy buen momento. El delantero mexicano ha convertido cuatro goles en este arranque de campeonato, lo que representa el 80% de los goles marcados por el Wolves hasta ahora.

En Goal te presentamos toda la información que debes saber del compromiso:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Wolves vs Crystal Palace FECHA Viernes 30 de octubre del 2020 ESTADIO Molineux Stadium HORARIO 17:00 horas de y , 15:00 horas de y 14:00 de

ALINEACIONES PROBABLES

Wolves: Patricio; Boly, Coady, Kilman; Marcal, Neves, Dendoncker, Semedo; Podence, Jimenez, Neto

Crystal Palace: Guaita; Clyne, Cahill, Dann, Mitchell; Townsend, Milivojevic, Riedewald, Schlupp; Batshuayi, Zaha

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En , el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 ESPN Play México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.