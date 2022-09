Ver EN VIVO ONLINE: Puebla vs Tigres, por el Apertura 2022 de la Liga MX, ¿dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Tigres no quiere arriesgarse y buscará la Liguilla de forma directa cuando enfrente a Puebla en la jornada 15.

Con la mira puesta en el título de la Liga MX, los Tigres continúan su camino en el torneo de Apertura 2022 y visitan al Puebla por la jornada 15, a disputarse en el Estadio Cuauhtémoc.

Los Universitarios están en el quinto puesto con 27 puntos, vienen de golear 4-1 a Chivas y aspiran a meterse entre los primeros cuatro de la tabla, mientras que los Camoteros están en el décimo primer lugar de la tabla con 16 unidades.

El partido está pactado para dar inicio a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Cuauhtémoc.

En GOAL te traemos la información necesaria para seguir online las acciones del juego de este 16 de septiembre.

CÓMO VER ONLINE PUEBLA VS TIGRES

Puedes sintonizar este partido en el portal de Azteca 7 y también descargando la app de Star Plus.

CÓMO VER PUEBLA VS TIGRES EN APPS

Getty

Si no cuentas con una suscripción a Star Plus, puedes descargar la app de Azteca Deportes para sintonizar las acciones del Puebla vs Tigres gratis en tu dispositivo móvil con Android o IOS.

CÓMO VER PUEBLA VS TIGRES EN SMART TV

Felipe Balcázar

En caso de no tener acceso a la señal abierta de Azteca 7, como opción secundaria resta enlazar la app de Azteca Deportes o Star Plus de tú móvil a la pantalla a través de Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.