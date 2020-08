EN VIVO ONLINE: cómo ver Manchester City vs. Real Madrid en streaming, por la Champions League

Los Citizens lideran la serie en un encuentro que definirá al clasificado hacia los Cuartos de Final.

Todo se define en Manchester. El City de Guardiola pegó primero (2-1) en el Bernabéu ante el Madrid de Zidane y ahora los separan 90 minutos de la siguiente fase en Lisboa.

Los campeones de llegan motivados por su remate de , pero tendrán que remontar de visitante para mantenerse y ratificar su chapa de favorito al título al frente del conjunto inglés que quiere aprovechar la oportunidad de levatar la orejona.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la señal en streaming del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO - FECHA Viernes 7 de agosto de 2020 ESTADIO Etihad Stadium, Manchester HORARIO 21:00 de España (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Manchester City: Ederson; Walker, Eric García, Laporte, Zinchenko; Mahrez, Rodrigo, De Bruyne; Mahrez, Sterling y Bernardo Silva.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Marcelo; Modric, Valverde, Casemiro, Kroos; Hazard y Benzema.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stream, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN Play Sur ESPN Play y DirecTV Go México Fox Sports Fox Sports Play

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.