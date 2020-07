EN VIVO ONLINE: cómo ver Manchester City vs. Norwich en streaming y TV, por la Premier League

Los Citizens buscan cerrar la temporada con una buena presentación, pensando en la eliminatoria ante Real Madrid.

Llega el final de temporada de Premier League, competición en la que no pudo retener el título que había conquistado en las últimas dos temporadas. Los Citizens cerrarán su participación en el campeonato local contra el descendido Norwich.

Aunque no hay absolutamente nada en juego, el equipo de Pep Guardiola busca realizar un buen partido para llegar en las mejores condiciones posibles al trascendental duelo ante , por la vuelta de los octavos de final de la .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Manchester City vs Norwich FECHA Domingo, 26 de julio ESTADIO Etihad Stadium HORARIO 17:00 de (12:00 de , 11:00 de , y 10:00 de y )

LAS ALINEACIONES PROBABLES

Man City: Ederson; Cancelo, Laporte, Garcia, Mendy; Gundogan, De Bruyne, D. Silva; Mahrez, Jesus, Sterling.

Norwich: Krul; Aarons, Godfrey, Zimmermann, Lewis; Vrancic, McLean; Cantwell, Stiepermann, Hernandez; Pukki.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.