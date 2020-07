EN VIVO ONLINE: cómo ver Manchester City vs Liverpool por streaming y TV, por la Premier League

Los Citizens reciben a los Reds en el partido más interesantes de la fecha en el campeonato inglés.

puso fin a una larga sequía en , conquistando su primer título de liga bajo la denominación de Premier League. Ahora, los Reds disputarán su primer partido luego de gritar campeón y será ante nada menos que , su gran rival en el campeonato local.

El equipo de Jürgen Klopp viene de golear al por 4-0, en una excelente exhibición de contundencia y verticalidad. Los Citizens, por el contrario, tropezaron en su última prueba contra el , perdieron por 2-1 y despidiéndose matemáticamente de la Premier League.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Manchester City vs Liverpool FECHA Jueves, 2 de julio ESTADIO Etihad Stadium HORARIO 21:15 de (16:15 de , 15:15 de , y 14:15 de y )

PROBABLES ALINEACIONES

Más equipos

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesús.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Mane, Firmino, Origi.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE HAY QUE SABER

El Manchester City ha ganado sus últimos dos partidos de la Premier como local ante el Liverpool. No ganan tres seguidos contra los Reds desde marzo de 1937 (cuatro).

El Liverpool busca completar un doblete liguero sobre el Manchester City por tercera vez tras hacerlo en la 2005/06 y la 2015/16.

El Liverpool ha ganado solo uno de sus últimos 10 partidos a domicilio en la Premier ante el Manchester City (3E 6D), ganando 1-4 en noviembre de 2015 en el primer encuentro de Jurgen Klopp contra ellos.

El único partido oficial del Manchester City en julio fue en el clasificatorio de la Copa de la UEFA 2008/09, ganando 2-0 en casa y a domicilio contra el EB/Streymur.

Este es el primer partido oficial del Liverpool en julio desde 2010, cuando ganaron 2-0 al Rabotnicki en el clasificatorio de la .

Con siete partidos por disputarse, el Liverpool ha ganado el título más pronto que cualquier otro equipo en la historia en la primera división inlgesa. El último equipo en perder el primer partido tras confirmarse su triunfo liguero fue el Chelsea en mayo de 2015 ante el . En esta clase de partidos, el campeón está invicto desde entonces en 10 partidos (8V 2E).

El Liverpool ha ganado los tres partidos de la Premier que ha disputado en jueves esta temporada. Antes de esto, empataron tres y perdieron tres de los seis anteriores en la Premier League disputados este día de la semana.

En su carrera como entrenador, Pep Guardiola ha perdido más partidos contra Jurgen Klopp que contra cualquier otro técnico (8), mientras que contra ningún otro equipo ha perdido más choques que frente al Liverpool (5, igualado con el y el Chelsea). Este será el 400º partido en una primera división del entrenador español (305V 54E 40D).

Mohamed Salah, del Liverpool, ha participado en 99 goles en solo 114 partidos de la Premier (73 goles y 26 asistencias). Un gol o asistencia significaría que solo Alan Shearer lo ha logrado en menos encuentros (100).

Pep Guardiola ha perdido tantos partidos en la máxima categoría en sus cuatro temporadas en la Premier League con el Manchester City (145PJ – 107V 18E 20D) que en sus siete campañas anteriores con el y el Bayern de Múnich en y en la (254PJ – 198V 36E 20D).

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.