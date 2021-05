EN VIVO ONLINE: Everton vs. Wolverhampton, por la Premier League 2020/21

El equipo de Carlo Ancelotti recibe al Wolverhampton, sabiendo que le quedan los últimos juegos definitivos para lograr su aspiración de conseguir una plaza en competiciones europeas para la próxima temporada y luego de una dolorosa derrota ante Sheffield United.

Everton se debate entre grandes actuaciones y partidos muy flojos, tras muchas ausencias por lesión, como las de James Rodríguez y Yerry Mina, el primero no estará ni enn el banco y el segundo será titular.

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Mina, Digne; Allan, Doucuré, Rodríguez; Richarlison, Sigurdsson; Calvert-Lewin.

📋 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 📋 Come on you Blues! 🔵👊 #EVEWOL pic.twitter.com/p8AZxjFCgM

Wolves: Patricio; Semedo, Coady, Saiss, Ait Nouri; Neves, Moutinho, Dendoncker; Traore, Cutrone, Neto.

Here's how Wolves line-up for this evening's @premierleague fixture against @Everton. #EVEWOL



🐺📋 pic.twitter.com/ZHD30BiTRa