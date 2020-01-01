EN VIVO ONLINE: Envigado - Millonarios, por la eLiga Dimayor FIFA 20
Segundo encuentro de la eLiga Dimayor para los albiazules, que debutaron como locales ante el Atlético Bucaramanga y que se quedaron con los primeros tres puntos, perfilándose como favorito a quedarse con el torneo.
#eLigaDimayor #StayAndPlay— DIMAYOR (@Dimayor) May 4, 2020
🎮⚽Comienza el partido entre @EnvigadoFC 🆚 @MillosFCoficial.🎮⚽
📺Vive la transmisión por @WinSportsTV 📺@EASPORTSFutbol
#eLigaDimayor #StayAndPlay— DIMAYOR (@Dimayor) May 4, 2020
⚽GOOOOOLLLLLL de @MillosFCoficial ⚽#Envigado 0️⃣ - 1️⃣ #Millonarios @EASPORTSFutbol
#eLigaDimayor #StayAndPlay— DIMAYOR (@Dimayor) May 4, 2020
⚽⏰ Entretiempo⏰⚽#Envigado 0️⃣-1️⃣ #Millonarios@EASPORTSFutbol
#eLigaDimayor #StayAndPlay— DIMAYOR (@Dimayor) May 4, 2020
⚽GOOOOOLLLLLL de @MillosFCoficial ⚽#Envigado 1️⃣ - 4️⃣ #Millonarios @EASPORTSFutbol
#eLigaDimayor #StayAndPlay— DIMAYOR (@Dimayor) May 4, 2020
⚽GOOOOOLLLLLL de @MillosFCoficial ⚽#Envigado 0️⃣ - 2️⃣ #Millonarios @EASPORTSFutbol
#eLigaDimayor #StayAndPlay— DIMAYOR (@Dimayor) May 4, 2020
⚽GOOOOOLLLLLL de @EnvigadoFC ⚽#Envigado 1️⃣ -2️⃣ #Millonarios @EASPORTSFutbol
#eLigaDimayor #StayAndPlay— DIMAYOR (@Dimayor) May 4, 2020
⚽GOOOOOLLLLLL de @MillosFCoficial ⚽#Envigado 1️⃣ -3️⃣ #Millonarios @EASPORTSFutbol