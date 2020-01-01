Primera A

EN VIVO ONLINE: Envigado - Millonarios, por la eLiga Dimayor FIFA 20

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FIFA 20
El Embajador buscará su segunda victoria en la competencia ante el cuadro Naranja.

Segundo encuentro de la eLiga Dimayor para los albiazules, que debutaron como locales ante el Atlético Bucaramanga y que se quedaron con los primeros tres puntos, perfilándose como favorito a quedarse con el torneo.

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