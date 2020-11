EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Millonarios vs. Alianza Petrolera, por la Copa Colombia 2020 por internet y streaming o por TV

Con la frente en alto y la fe intacta llega a este encuentro en el que una derrota no está en los planes, pues de caer, se despide de este 2020 tras ser eliminado de la Liga Betplay el fin de semana.

Al frente estará un que viene de perder de manera abultada ante el propio Millonarios, pero que sabe que este partido por los octavos de final de la Copa puede ser el último del año.

En Goal le damos a los aficionados de ambas escuadras las opciones para seguir este apasionante encuentro por televisión o vía internet.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world