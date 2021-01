EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Everton vs. Leicester por Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 sigue su marcha para el Everton que vuelve a contar con James Rodríguez en gran nivel y con la confianza de Ancelotti para liderar una delantera que sigue rindiendo grandes frutos en cada salida por Copa o Liga.

Afortunadamente para los Toffees, al colombiano se suma el gran momento de Dominic Calvert-Lewin y el regreso en buena forma de Richarlison.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de ESPN este miércoles 27 de enero a las 15:15 hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

En Goal, también puedes seguir todo antes, durante y después del juego en tiempo real, minuto a minuto

Everton: Pickford; Keane, Mina, Holgate, Godfrey; Digne, Rodríguez, Gomes; Davies, Richarlison; Calvert-Lewin.

Leicester: Schemeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans, Maddison; Albrighton, Barnes, Pérez.

