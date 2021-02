EN VIVO ONLINE: Dónde y cómo ver Everton vs. Fulham por Premier League por Internet y en streaming

La temporada 20/21 sigue su marcha para el Everton que espera poder contar con James Rodríguez, que venía en gran nivel y con la confianza de Ancelotti antes de salir golpeado en el juego ante el United, por lo que ahora espera la evolución para liderar una delantera que sigue rindiendo grandes frutos en cada salida por Copa o Liga.

Los Toffees tendrán que dar lo mejor de sí para salir avantes del próximo desafío que les depara el campeonato: recibir al Fulham en Goodison Park con la necesidad de sumar de a tres pensando en seguir aferrado a los primeros lugares de la Premier League.

En Goal le damos a los aficionados las opciones para seguir este encuentro por televisión o vía internet.

El partido se podrá ver por televisión de pago a través de ESPN este domingo 14 de febrero a las 14:00 hora de Colombia. En la plataforma de internet de ESPN Play se podrá ver el juego en un computador, Smart TV, smartphones y tablets. La aplicación es compatible para dispositivos Android e iOS.

Everton: Olsen; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Doucouré, Gomes, Sigurdsson; Rodríguez, Richarlison, Iwobi.

Fulham: Areola; Andersen, Adarabioyo, Aina, de Cordova; Loftus, Read; Anguissa, Robinson, Cavaleiro; Lookman.

Our men on Merseyside. 🗒



Aleksandar Mitrović misses out after testing positive for Covid-19.#EVEFUL launches in T-minus one hour. 🚀 pic.twitter.com/VupXyCaQmT