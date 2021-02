EN VIVO ONLINE: dónde ver Wolves - Arsenal por internet en streaming y TV

Los Lobos tendrán una dura prueba en Molineux cuando reciban a los Gunners en la Jornada 22 de la Premier League.

La Premier League ha entrado en la recta final de la temporada y los clubes buscan sacar la mayor cantidad de puntos en el cierre. Wolverhampton y Arsenal se vuelven a ver las caras para la Jornada 22 en un duelo que promete muchas emociones en el Molineux.

En la Jornada 10 del balompié británico, Gunners y Wolves tuvieron un cerrado encuentro. El cotejo, desafortunadamente, estuvo bajo los reflectores por la lesión de Raúl Alonso Jiménez y su fractura de cráneo, motivo por el cual el mexicano no podrá estar en su segundo enfrentamiento.

En Goal te presentamos todo lo que debes saber del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Wolverhampton - Arsenal FECHA Martes, 2 de febrero ESTADIO Molineux Stadium HORARIO 15:00 de Argentina y Chile, 12:00 de México, 13:00 Colombia

HORA DEL PARTIDO, DÓNDE VERLO POR TV Y STREAMING

El partido se jugará este Martes 2 de febrero de 2021. En Latinoamérica, el partido estará disponible vía ESPN Play y DirecTV GO en smart TVs, tablets, computadores, iOS y Android. En México se puede ver a través de Blue to Go.