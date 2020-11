EN VIVO ONLINE: dónde ver Universidad Católica - Antofagasta por internet en streaming y TV

tiene un duro examen este domingo enfrentando a Deportes en la vigésima fecha del Campeonato Nacional 2020. El elenco de Ariel Holan necesita volver al triunfo para así despegarse de y quedar otra vez como exclusivo líder del certamen. Mientras que los Pumas necesitan retomar la senda de la victoria (no ganan hace tres fechas) para mantenerse en la zona de clasificación a la próxima .

Cabe recordar que los Cruzados vienen de perder 2-1 ante , quedando con 42 puntos; los de Héctor Almandoz, en tanto, figuran en el cuarto casillero, con 31 positivos, tras igualar por la mínima frente a en el Calvo y Bascuñán.

El partido se jugará hoy domingo 22 a las 21:30 hora chilena, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso, que pitará José Cabero, será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Señales, por cableoperador:

