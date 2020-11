EN VIVO ONLINE: dónde ver Colo Colo - Audax Italiano por internet en streaming y TV

Este miércoles, Deportes La Serena le metió presión a . Y es que los Granates lograron una nueva victoria, esta vez 2-1 ante , por lo que le arrebataron el penúltimo lugar de la tabla a los dirigidos por Gustavo Quinteros. Por lo mismo, la escuadra de Macul está obligada a ganar frente a , en el marco de la fecha 19 del Campeonato Nacional 2020.

El cuadro de Francisco Meneghini, en tanto, llega precedido de un triunfo (ante ) que los mantiene en el noveno casillero, merced a 24 positivos. Cabe destacar que la tienda alba ganó solo uno de sus últimos 11 juegos del torneo (4E 6D); mientras que los itálicos acumulan siete encuentros sin ganar fuera de casa, con tres empates y cuatro derrotas.

El partido se jugará hoy jueves 19 de noviembre a las 18:30 hora chilena en el Estadio Monumental, sin público por la emergencia del coronavirus. El compromiso será transmitido por CDF Premium y CDF HD. Vía streaming online, va por Estadio CDF. Además, para los clientes de CDF Premium o HD, se puede mirar en Movistar Play, DirecTV GO, Entel TV o VTR Play.

Señales, por cableoperador:

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world