EN VIVO ONLINE: cómo ver Manchester City vs. Lyon en streaming y TV, por la Champions League

Ingleses y franceses se juegan el último tiquete a la semifinal donde ya espera el Bayern Munich.

La Semifinal de la Champions aguarda por el cuarto miembro del selecto grupo en el que ya están Liepzig, y Bayern Munich. El se mide ante el sorprendente , que viene dejar en el camino nada menos que a la de Cristiano Ronaldo.

Un partido que puede marcar un hecho histórico de ambos equipos, pero que solo quedará para uno de ellos, ante la mirada de todo el mundo que está expectante por lo que pueda ser el regreso de Pep Guardiola a esta instancia después de varios años de frustraciones con los Citizens.

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la señal en streaming del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Manchester City - Olympic Lyon FECHA Sábado 15 de agosto ESTADIO Estadio José Alvalade, Lisboa HORARIO 21:00 de (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Manchester City: Ederson; Walker, Eric García, Laporte, Zinchenko; Mahrez, Rodrigo, De Bruyne; Mahrez, Sterling y Bernardo Silva.

Lyon: Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Bruno Guimaraes; Dubois, Caqueret, Aouar, Cornet; Dembelé, Depay.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar Liga de Campeones y Mitele Plus en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stream, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar Liga de Campeones Mitele Plus Movistar Liga de Campeones Mitele Plus Sudamérica Fox Sports Fox Sports Play y aplicaciones de cableoperadoras México Fox Sports y Facebook Fox Sports Play y Facebook

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.