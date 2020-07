EN VIVO ONLINE: cómo ver Leeds vs. Barnsley en streaming y TV, por la Championship

A tres fechas del final, el conjunto dirigido por el argentino Marcelo Bielsa busca el ascenso a la Premier League.

Leeds buscará este jueves los tres puntos ante Barnsley, fundamentales en la lucha por ascender, pero no podrá quedarse con el objetivo, ya que tendrá que seguir esperando.

Esta semana podía definirse el futuro del equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que sin embargo sigue expectante. Faltan tres fechas y son dos los elencos que suben directamente a la máxima categoría del fútbol inglés.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Leeds vs. Barnsley FECHA Jueves, 16 de julio ESTADIO Elland Road HORARIO 18:00 de (13:00 de , 12:00 de , y 11:00 de y )

LAS ALINEACIONES POSIBLES

Leeds: Meslier; Ayling, Cooper, Berardi, Dallas; White; Costa, Klich, Hernandez, Harrison; Bamford

Más equipos

Barnsley: Sahin-Radlinger; Sollbauer, Andersen, Halme; Ludewig, Mowatt, Styles, Ritzmaier; Woodrow; Brown, Chaplin

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 ESPN Play México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.