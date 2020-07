EN VIVO ONLINE: cómo ver Crystal Palace vs. Manchester United en streaming y TV, por la Premier League

Los Red Devils pelean por estar en la próxima edición de la Champions League y para ello deben mantener la buena racha de resultados.

vive un extraordinario presente en la Premier League, peleando incluso por un lugar en la próxima edición de la . Los Red Devils están igualados en puntos con el y ahora tienen la oportunidad de desplazarlos del cuarto puesto.

Para ello, el equipo de Ole Gunnar Solskjaer necesita una victoria contra el modesto , que a pesar de que acumula cinco derrrotas de manera consecutiva en el campeonato inglés, tiene matemáticamente asegurada su permanencia en la máxima categoría.

En Goal te contamos de las opciones para mirar este importante duelo, que cierra la Jornada 36 de la Premier League:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Crystal Palace vs Manchester United FECHA Jueves, 16 de junio ESTADIO Selhurst Park HORARIO 21:15 de , 16:15 de , 15:15 de y 14:15 de y

ALINEACIONES PROBABLES

Crystal Palace: Guaita; Ward, Dann, Sakho, Van Aanholt; Milivojevic; Townsend, McArthur, Kouyate, Zaha; Ayew.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Dalot; Matic, Pogba; James, Fernandes, Rashford; Martial.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO, aunque la transmisión de TV corresponde a ESPN 3. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN y DirecTV GO ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.