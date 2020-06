EN VIVO ONLINE: cómo ver Chelsea vs. Manchester City por streaming y TV, por la Premier League

El equipo de Pep Guardiola visita a los Blues por la jornada 31 del certamen inglés con la obligación de ganar para que no sea campeón Liverpool.

Por la jornada 31 de la Premier League, el Manchester buscará estirar la definición de la Premier League al menos unos días más. El equipo de Pep Guardiola se medirá como visitante ante el en Stamford Bridge con la obligación de sumar de a tres: en caso de no ganar, se consagará campeón , que goleó 4-0 al .

Los Citizens buscarán seguir en racha. Esto, tras derrotar 3-0 al , en la reanudación de la competencia, y golear al 5-0 en la fecha pasada. Con esas victorias, los dirigidos por Guardiola continúan en el segundo casillero, aunque ahora -con un partido menos- a 23 puntos de los Reds. Por su parte, los Blues de Frank Lampard llegan a este encuentro luego de vencer al como visitante y quieren sumar otro triunfo para afianzarse en puestos de .

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Chelsea vs. FECHA Jueves, 25 de junio ESTADIO Stamford Bridge HORARIO 21:15 de (16:15 de , 15:15 de , y 14:15 de y )

PROBABLES ALINEACIONES

Chelsea: Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Kante, Jorginho, Kovacic; Willian, Giroud y Mount.

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Mendy; Rodri, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Gabriel Jesús.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE HAY QUE SABER

El Chelsea ha alternado una derrota y una victoria en sus últimos cuatro partidos en casa de la Premier League contra el Manchester City, ganando 2-0 la temporada pasada en su feudo.

El Manchester City ha ganado seis de sus últimos nueve encuentros de la Premier League contra el Chelsea (3D), tantos como en sus 34 anteriores contra ellos (6V 7E 21D).

El Chelsea ha mantenido solo en una ocasión su portería a cero en sus últimos 11 encuentros de la Premier League contra el Manchester City, en este mismo enfrentamiento la temporada pasada (2-0).

El Manchester City perdió su último partido de la Premier League en Londres (0-2 vs ). No han perdido partidos consecutivos en la capital desde diciembre de 2015, la primera derrota también fue contra los Spurs.

El Manchester City ha ganado 18 de sus últimos 20 partidos de la Premier League entre semana (de martes a jueves), perdiendo solo contra el Leicester y Newcastle en 2018-19.

El Chelsea tuvo el 74% de posesión en su victoria por 2-1 en su visita al Aston Villa la pasada jornada, siendo la 29ª vez en esta temporada que tienen un porcentaje de posesión mayor que su rival en un partido de la Premier League, más que cualquier otro equipo.

El entrenador del Chelsea, Frank Lampard, ha ganado 15 de sus primeros 30 partidos de la Premier League y es el quinto entrenador inglés de los 69 que ha dirigido al menos 30 partidos en ganar al menos la mitad de sus primeros 30, y el primero desde Tim Sherwood en abril de 2015.

Sergio Agüero, del Manchester City, ha marcado 10 goles en sus últimos nueve partidos contra el Chelsea en todas las competiciones, incluyendo dos hat-tricks. En los seis partidos de la Premier League en Stamford Bridge, Agüero ha participado en siete goles (5 goles, 2 asistencias).

El delantero del Chelsea, Olivier Giroud, podría marcar en tres partidos consecutivos en la Premier League por primera vez desde enero de 2017, cuando lo hizo con el Arsenal. Giroud ha marcado las últimas tres veces que jugó de inicio en la Premier League contra el Manchester City, aunque fueron entre enero de 2015 y mayo de 2016.

El delantero del Manchester City, Gabriel Jesus, ha marcado seis goles y ha dado cuatro asistencias en 16 partidos en la Premier League que ha jugado en Londres, promediando un gol o asistiendo cada 74 minutos en la capital. Ha marcado o asistido en siete de sus ocho partidos en lo que ha jugado de titular en Londres.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stre, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.