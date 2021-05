EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver Valencia vs. Barcelona por LaLiga, por internet en streaming y TV

Los culés de Koeman desaprovecharon la oportunidad de irse arriba en la tabla, por lo que ahora deben remar contra corriente si quieren el título.

El Barcelona se juega toda la temporada en su vista al Valencia. Los culés dejaron ir la inmejorable oportunidad de depender de sí mismos en su intento por ganar LaLiga, al caer contra el Granada en la fecha anterior.

Pero debido al poco tiempo para lamentarse, los de Koeman deben darle vuelta a la página y pensar en sumar de a tres para recortar la distancia de dos puntos que tienen contra el líder, el Atlético de Madrid.

Y para darle una emoción extra a este encuentro, los blaugranas deben meterse a Mestalla para tratar de sacar los tres puntos. Por eso, en Goal decidimos traerte toda la información y las diferentes alternativas para ver este partido de la Fecha 34.

¿CUÁNDO Y A QUÉ HORA ES VALENCIA VS. BARCELONA?

PARTIDO Valencia - Barcelona FECHA Domingo 2 de mayo ESTADIO Mestalla, Valencia España HORARIO 21:00 de España; 14:00 de México y Colombia; 15:00 de Chile y 16:00 de Argentina

¿DÓNDE VER EN VIVO POR TV?

El partido correspondiente a la Fecha 34 de LaLiga se puede ver en vivo y en directo por televisión para España a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar. Para Sudamérica se mira por ESPN 2, mientras que en México se transmite por la señal de SKY Sports.

ZONA CANAL HORARIO España Movistar LaLiga (M46 O110)

M. LaLiga 1 (M47 O112)

M. LaLiga UHD (M440 O111)

LaLiga TV Bar 21:00 Sudamérica ESPN 2 14:00 COL; 15:00 CHI; 16:00 ARG México SKY Sports (504-546) 14:00

¿CÓMO VER ONLINE POR STREAMING EN VIVO?

Para ver el partido Valencia vs. Barcelona por internet están disponbiles las plataformas de streaming de los distintos cableoperadores: ESPN Play, Blue to Go, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.