EN VIVO ONLINE: Cómo y dónde ver Barcelona vs. Celta Vigo por internet en streaming y TV

Los blaugranas dejaron demasiados puntos pero aún sueñan con lograr el título de liga en España.

Rezagados en la lucha por el título de LaLiga, Barcelona recibe al Celta de Vigo en la Jornada 37 con la obligación de ganar y esperar a que Atlético y Real Madrid pierdan sus respectivos compromisos.

Este escenario era impensable hace dos semanas, cuando los culés dependían de sí mismos para ser campeones. Ahora las cosas cambiaron y el ánimo no es el mejor cuando se encuentran a cuatro puntos del líder.

Pero la esperanza es lo último que muere, por eso en Goal te damos toda la información y te traemos las diferentes alternativas para seguir este partido que define el futuro blaugrana y de Messi.

¿CUÁNDO ES Y QUÉ HORA JUEGA BARCELONA VS. CELTA DE VIGO?

PARTIDO Barcelona - Celta Vigo FECHA Domingo 16 de mayo ESTADIO Camp Nou | Barcelona, España HORARIO 18:30 de España; 11:30 de México y Colombia; 12:30 de Chile y 13:30 de Argentina

¿DÓNDE VER BARCELONA VS. CELTA DE VIGO EN VIVO POR TV?

La transmisión del partido correspondiente a la Jornada 37 de LaLiga pasa por Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar en España. Para Sudamérica, el canal para seguirlo es ESPN, mientras que en México está disponible a través de SKY Sports.

ZONA CANAL HORARIO España M. LaLiga 3 (M49 O118)

M. LaLiga 2 (M48 O117)

LaLiga TV Bar

LaLiga TV M1 (Bar) 18:30 Sudamérica ESPN 13:30 de ARG; 12:30 de CHI; 11:30 de COL México SKY Sports (504-546) 11:30

¿CÓMO VER ONLINE EN STREAMING EN VIVO?

Para ver el Barcelona vs. Celta de Vigo por internet, están disponbiles las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: Blue to Go, ESPN Play, Movistar+ y Orange TV. Todas están disponibles como apps para PC, Smartphones, tablets, Play Station y Smart TV's.