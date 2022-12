Ver EN VIVO ONLINE: Chivas vs Mazatlán, por la Copa Sky 2022, ¿dónde ver vía streaming, por internet y apps?

Chivas se meterá al Jalisco para jugar contra el Mazatlán.

Chivas regresa al Estadio Jalisco para medirse ante el Mazatlán en el torneo copero de pretemporada luego de jugar el las últimas semanas ante el Getafe y el Athletic de Bilbao en su gira por España.

La Copa Sky le da la bienvenida al Rebaño con este compromiso frente a los Cañoneros, quienes buscarán hacer su primer gol y mejorar su actuación después de lo sucedido en el partido contra los Tigres en la primera jornada donde empataron sin anotaciones.

Este juego está programado para disputarse este viernes, 16 de diciembre en el Estadio Jalisco y dará inicio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

En GOAL te traemos toda la información para seguir este partido:

CÓMO VER CHIVAS VS MAZATLÁN ONLINE

El duelo entre Chivas y Mazatlán se podrá ver únicamente desde Sky Sports, debido a que es el principal patrocinador de este torneo amistoso. Necesitas una suscripción al sistema de cable para verlo online desde Blue To Go.

CÓMO VER CHIVAS VS MAZATLÁN EN APPS

La transmisión del juego estará disponible en Blue To Go, para ello necesitas descargar la app desde tu dispositivo móvil con sistema Android o IOS.

Si no cuentas con un televisor con el sistema de cable de Sky, como opción secundaria resta enlazar la página o la app de Blue To Go mediante tu móvil a la pantalla por Chromecast, Roku, Apple TV o Amazon Fire Stick.