EN VIVO ONLINE: cómo ver Barcelona vs. Napoli en streaming, por la Champions League

Los napolitanos llegan al Camp Nou ante un necesitado Barcelona que busca salvar la temporada.

No hay mañana para Setién, es ganar o morir si quiere conservar su puesto al frente del . Ante , Lio Messi y compañía requieren ganar la serie para llegar al "Final 8" de Lisboa donde podría encontrarse nada menos que con el Bayern Munich.

Al frente estará un aplicado conjunto italiano que ya mostró de lo que es capaz en el juego de ida y aunque cerró la con algunos altibajos, logró ganarle la Coppa a la .

A continuación, Goal te trae todos los detalles sobre la señal en streaming del partido:

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Barcelona - Napoli FECHA Sábado 8 de agosto ESTADIO Camp Nou, Barcelona HORARIO 21:00 de (16:00 de , 15:00 de , y 14:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, De Jong; Messi, Luis Suárez y Griezmann.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Rui; Fabián, Demme, Zielinski; Callejón, Mertens, Lozano.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de DAZN en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por stream, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España DAZN DAZN Sudamérica ESPN Play Sur ESPN Play y DirecTV Go México Fox Sports y Facebook Fox Sports Play y Facebook

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.