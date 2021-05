EN VIVO ONLINE: Aston Villa vs. Everton, por la Premier League 2020/21

El equipo de Carlo Ancelotti visita al Aston Villa, sabiendo que se avecinan los últimos juegos definitivos para lograr su aspiración de conseguir una plaza en competiciones europeas para la próxima temporada.

Everton se debate entre grandes actuaciones y partidos muy flojos, tras muchas ausencias por lesión, como las de James Rodríguez y Yerry Mina, quienes nuevamente serán ausencias en el equipo.

Everton: Pickford; Coleman, Keane, Holgate, Digne; Godfrey, Allan, Doucuré; Richarlison, Sigurdsson; Calvert-Lewin.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦! 🚨@abdoudoucoure16 starts as Carlo makes two changes for #AVLEVE.



