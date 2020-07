EN VIVO ONLINE: cómo ver Real Madrid vs. Getafe vía streaming por LaLiga 2019/20

Los de Zinedine Zidane podrían alejarse a cuatro unidades del Barça si sacan el triunfo contra los Azulones.

tiene la Liga servida, y ahora solo depende de sí mismo para conseguir el título. Sin embargo, en el camino tendrá un duro adversario en la Jornada 33. visitará el Estadio Alfredo Di Stefano con la encomienda de sumar unidades si quiere clasificar a la próxima .

Los Merengues han sido el equipo más arrollador de Europa en el reinicio de las actividades, ganando sus cinco compromisos disputados hasta el momento, mientras los Azulones se cruzarán ante uno de los adversarios que más se les complica en el campeonato.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Real Madrid - Getafe -FECHA Jueves 2 de julio del 2020 ESTADIO Estadio Alfredo Di Stefano HORARIO 22:00 de (17:00 de , 16:00 de , y 15:00 de y )

ALINEACIONES PROBABLES

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos, Isco; Vinicius, Benzema, Vinicius.

Más equipos

Getafe: Soria; Olivera, Etxeita, Djené, Damián; Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Nyom; Molina y Mata.

¿CÓMO LLEGAN?

LO QUE TIENES QUE SABER

Getafe acumula doce duelos sin vencer al Real Madrid en Liga. El saldo es abrumador a favor de los Merengues, que ganaron en once oportunidades y únicamente registraron una igualada.

Real Madrid acumula once defensas exitosas ante equipos madrileños, venciendo en ocho oportunidades y empatando tres ocasiones.

Después del parón por el COVID-19, el Real Madrid es el único equipo que acumula paso perfecto. Cinco triunfos en las mismas oportunidades, dejando el arco en cero tres veces.

El cruce tendrá de frente al equipo con más tarjetas amarillas del campeonato (Getafe con 110) contra el que menos (Real Madrid con 61)

Los Merengues son el rival al que más le ha marcado en su carrera Jorge Molina, haciéndole cinco goles hasta el momento.

*Datos vía: OPTA.

DÓNDE VERLO POR STREAMING, INTERNET Y APPS

En España, el encuentro estará disponible a través de Movistar + y Mi Tele en smart TVs, tablets, computadoras, y teléfonos con sistemas operativos iOS y Android. Por streaming, en Sudamérica se puede mirar por ESPN Play y por DirecTV GO. En México vía Sky Sports.

LUGAR STREAMING APLICACIONES España Movistar + y Mi Tele Movistar + y Mi Tele Sudamérica ESPN 2 Y DirecTV ESPN Play y DirecTV Go México SKY Blue to Go

Todas las opciones mencionadas generan un costo, no son gratuitas. En algunos casos hay que abonar una diferencia adicional; en otros simplemente con tener contratado el canal de televisión basta. No obstante, cabe recordar que dichos medios pertenecen a compañías privadas y no son de señal abierta.