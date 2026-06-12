Zoubir Bey, leyenda del fútbol tunecino, ha asegurado que Irak supera ahora a Noruega, pese a que esta cuenta con estrellas como Erling Haaland, del Manchester City.

Irak y Noruega se medirán el miércoles en la primera jornada del Mundial 2026, dentro del Grupo 9, que completan Francia y Senegal.

En declaraciones a Abu Dhabi Sports, afirmó: «Irak mostró una imagen fantástica ante España, favorita para ganar el Mundial».

“Es cierto que fue un amistoso con muchos cambios, pero Irak mostró carácter y su principal fuerza está en la lucha, la organización y la defensa, además de la calidad de sus nuevos jugadores”.

Y concluyó: «Por lo visto hasta ahora, Irak es mejor que Noruega. Tiene a Haaland, claro, pero lo que mostró ante Marruecos nos hace creer en la capacidad de Irak para ganarle».

Marruecos empató 1-1 con Noruega el domingo en su último amistoso.

A partir de ahí las cosas se complicarán y deberá sumar al menos un punto ante Senegal o Francia para alcanzar los cuatro puntos que podrían darle el pase como uno de los mejores terceros.

Concluyó: «Veo una clara evolución en Irak: es combativa, tiene gran espíritu de equipo y un entrenador experimentado; sus últimos resultados superan sus posibilidades».