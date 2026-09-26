En vídeo: Yamal castiga a Inglaterra por un grave error de un jugador del City

La selección de España se adelantó ante Inglaterra con un gol tempranero, durante el partido disputado esta noche del sábado en el estadio de Wembley, en la capital británica, Londres, en el marco de la primera jornada de la competición del Grupo 3 de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA.

El gol de la ventaja española llegó a través de la estrella del Barcelona, Lamine Yamal, en el minuto dos de partido, después de aprovechar un error en la posesión del balón por parte del defensa del Manchester City, Marc Guéhi, para robársela y lanzarse con ella hacia el área, antes de marcar en la portería del guardameta James Trafford.

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La selección española llega al encuentro como campeona del Mundial 2026, tras vencer a Argentina por un gol a cero en la final, además de ser campeona de Europa 2024 a costa de Inglaterra (2-1). Asimismo, "La Roja" afronta el enfrentamiento después de una racha de 38 partidos consecutivos sin derrota.

Inglaterra, por su parte, es la tercera clasificada del Mundial 2026, tras imponerse en un emocionante partido a su vecina Francia (6-4).

El Grupo 3 de la Liga A también incluye a las selecciones de Croacia y República Checa, que se enfrentan a la misma hora.











