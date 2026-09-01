El inglés Ollie Watkins, nuevo delantero del Al Hilal, elogió la liga saudí Roshan tras su debut en ella, al considerar que tiene la misma fuerza que la Premier League inglesa.

El Al Hilal venció al Al Ahli por 3-0 en el partido aplazado de la tercera jornada de la liga Roshan que enfrentó a ambos el martes en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad.

Watkins declaró, en unas manifestaciones recogidas por el diario saudí "Asharq Al Awsat" tras el encuentro: "Estoy feliz de estar aquí, fue un comienzo maravilloso, y espero disputar más partidos aquí en nuestro estadio".

Y añadió: "El comienzo fue muy bueno, el nivel que vi hoy aquí era, sinceramente, de la calidad de la Premier League inglesa; el partido fue muy exigente en el aspecto físico y la calidad fue altísima".

Y concluyó: "El comienzo fue asombroso, no esperaba que fuera así; cuando salí al terreno de juego por primera vez para inspeccionarlo antes del partido, el ambiente era maravilloso, la afición coreaba mi nombre, es un comienzo asombroso".

El partido supuso la participación del delantero inglés por primera vez con el Al Hilal, tras su fichaje procedente del Aston Villa, entrando como suplente en la segunda parte, antes de marcar su primer gol y el tercero del conjunto de la capital.