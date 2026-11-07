El periodista saudí Walid Al Faraj desató una gran polémica tras considerar que la Liga Roshn saudí está compuesta por 4 equipos, mientras que la labor del resto de los clubes consiste únicamente en completar el número de participantes.

Durante la presentación del programa "Rotana Sport con Walid" en el canal "Rotana Khalijia", Ahmed preguntó al periodista saudí por qué no se habla de los otros clubes de la Liga Roshn, al margen del gran cuarteto.

Al Faraj respondió: "Las gradas están vacías, no existe más que este cuarteto. Yo respeto y valoro a todos los clubes, pero, ¿acaso crees que los dieciocho clubes que participan en el campeonato de liga tienen el mismo impacto?".

Y añadió: "En el país no hay más que 4 clubes que representan el bloque sólido en cuanto a seguimiento, asistencia, marketing y dinero; el resto completan la liga. Demostrar presencia no es alzando la voz, sino con la asistencia dentro del estadio".

El periodista saudí repasó la lista de mayor afluencia de aficionados durante la actual temporada de la Liga Roshn hasta el momento, en la que el Al Hilal encabeza la clasificación con 107.688 aficionados, seguido del Al Ittihad con 103.215 aficionados.

El Al Nassr se situó en tercer lugar con 101.054 aficionados, después el Al Qadisiyah con una asistencia de 62.530 aficionados, a continuación el Al Fateh con 38.819 aficionados, mientras que el Al Ahli quedó sexto con 38.779 aficionados.