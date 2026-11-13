En un momento en el que todos esperaban la reanudación de la segunda parte, el estadio Taïeb Mhiri de Sfax se convirtió en un auténtico escenario de caos, tras un fuerte altercado entre Hocine Jenayah, vicepresidente de la Federación Tunecina de Fútbol, y uno de los responsables de la delegación de la selección de Libia, en una escena impactante que captaron las cámaras de los móviles y que se difundió a gran velocidad por las redes sociales.

La crisis comenzó cuando Jenayah, descrito como el hombre fuerte de la Federación Tunecina de Fútbol, protestó al árbitro marroquí Hamza El Fariq mientras los jugadores entraban al terreno de juego para reanudar el partido en la segunda parte.

No pasaron más que unos pocos segundos hasta que uno de los responsables de la selección libia intervino en la discusión, de modo que el enfrentamiento verbal se transformó en un altercado físico y en un fuerte forcejeo entre ambos hombres, ante el estupor de los jugadores, de los miembros de los cuerpos técnicos y de la afición presente en el estadio.

Las imágenes de vídeo que circularon mostraron los momentos de forcejeo y de recriminaciones entre ambas partes, antes de que los agentes de seguridad y del servicio de orden intervinieran con gran rapidez para separarlos y devolver la calma al estadio, de modo que el árbitro pudiera reanudar el partido tras una interrupción que suscitó mucha polémica e interrogantes sobre lo ocurrido entre bastidores.

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Este altercado proyectó una pesada sombra sobre el ambiente del partido, que de por sí estaba cargado de tensión y presión, dada su gran importancia en la carrera por la clasificación para la fase final de la Copa Africana de Naciones 2027, lo que hizo que el incidente acaparara todos los titulares, más que el propio resultado.

Sobre el rectángulo verde, la selección libia logró una valiosa victoria sobre su anfitriona tunecina por 2-0, en la tercera jornada de la clasificación, reavivando con fuerza sus esperanzas de alcanzar la fase final por primera vez en 15 años, en una gesta histórica de lograrse.

La selección de los "Caballeros del Mediterráneo" afrontó el partido con un solo punto, fruto de una derrota y un empate, pero jugó con gran valentía y logró regresar de Sfax con todos los puntos de la victoria, tras una actuación ordenada y un elevado espíritu de lucha.

El primer gol llegó en los últimos minutos de la primera parte, cuando Azzou El Merimi obtuvo un penalti tras un grave error de Ali Maâloul, que Ali Youssef transformó en gol, con el que la selección libia terminó la primera parte por delante por un gol a cero.

En la segunda parte, la selección tunecina se lanzó al ataque con todos sus jugadores en busca del empate, pero dejó a su espalda amplios espacios que la selección libia aprovechó con inteligencia, cuando Hamdou El Houni condujo un rápido contraataque, antes de recibir un preciso pase de Saif Jaddour y disparar con fuerza a la portería del guardameta Aymen Dahmen, anotando el segundo gol de los Caballeros del Mediterráneo y sentenciando por completo el partido.

Con esta victoria, la selección libia elevó su cuenta a 4 puntos en 3 partidos, para liderar el grupo por diferencia de goles sobre Uganda, que solo ha disputado dos partidos, mientras que la cuenta de Túnez se quedó congelada en dos puntos, en el cuarto y último puesto, con dos empates y una derrota en los 3 primeros partidos, pese a haber sido anfitriona en todos ellos, lo que complica enormemente su misión de clasificarse para la fase final.

Entre la alegría de los libios por la victoria histórica y la conmoción de los tunecinos por la derrota en su propio terreno, la escena del altercado sigue siendo la imagen que no se olvidará de esta noche, a la espera de lo que depararán las próximas horas en cuanto a decisiones y posibles sanciones, tras este incidente que empañó la imagen de uno de los partidos más importantes de la clasificación africana.