En vídeo: violencia en el Camp Nou, la policía catalana expulsa a aficionados del Al-Ahly

Las gradas del estadio "Spotify Camp Nou" vivieron este miércoles enfrentamientos entre varios aficionados del Al-Ahly egipcio y seguidores del Barcelona, lo que provocó la intervención de las fuerzas de seguridad para sacar a los visitantes del estadio.

El diario catalán "Sport" informó de que decenas de aficionados egipcios fueron expulsados de las gradas por los enfrentamientos con los seguidores del Barça, señalando que los Mossos d'Esquadra tuvieron que intervenir antes de acompañar, en colaboración con miembros de la seguridad privada, a la afición del gigante rojo fuera del Camp Nou.

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El partido entre el Barça y el Al-Ahly terminó con victoria del primero (2-1), en la 61ª edición del Trofeo Joan Gamper, el torneo amistoso que el club catalán organiza cada año antes del inicio de la temporada.

El internacional egipcio Hamza Abdelkarim había abierto el marcador para el Barcelona ante su exequipo, en el minuto 30, antes de que Raphinha añadiera el segundo gol de penalti, en el minuto 45.

En el minuto 51, Ahmed Sayed Zizo recortó distancias para el Al-Ahly, tras un mano a mano que culminó con un potente disparo a la portería del Barça.

Anthony Gordon falló el tercer gol de los locales, ya que el guardameta del Al-Ahly, Mohamed El-Shenawy, detuvo un penalti ejecutado por el internacional inglés en el minuto 90+1.

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