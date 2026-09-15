El Real Madrid superó la trampa de su anfitrión, el Elche, en el tiempo de descuento, generando preocupación entre su afición antes del esperado derbi contra el Atlético de Madrid el próximo domingo.

El Real Madrid iba camino de lograr una victoria fácil, pero se complicó el partido a sí mismo y arrancó los 3 puntos con enormes dificultades por 3-2, la noche de este martes en el estadio Manuel Martínez Valero, en la sexta jornada de LaLiga.

El Real Madrid ascendió al segundo puesto tras elevar su cuenta a 15 puntos, por diferencia de goles por detrás del líder Barcelona, sabiendo que el Barça puede ampliar la distancia si vence al Racing de Santander mañana miércoles.

Esta es la quinta victoria del Real Madrid esta temporada, frente a una única derrota que encajó en la cuarta jornada a manos del Real Betis fuera de casa.

Por su parte, el Elche se quedó estancado en apenas dos puntos, en el último lugar.

El sufrimiento continúa lejos de casa

El Real Madrid siguió sufriendo en sus partidos de LaLiga fuera de casa, incluso a pesar de la victoria.

En sus últimos 9 partidos disputados como visitante en la Liga, antes del encuentro ante el Elche, tropezó en 5 ocasiones, con derrota en 4 de ellas —la más reciente ante el Real Betis— y un empate, mientras que hoy el equipo se libró con dificultad de una quinta derrota.

Lo llamativo es que el Real Madrid saldrá a enfrentarse a su vecino de la capital en el estadio Metropolitano, en una nueva prueba lejos del Santiago Bernabéu, algo que aumenta la preocupación, sumado al bajón de rendimiento en la segunda parte del partido de hoy.

La apuesta de Mourinho

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, realizó una serie de cambios en su alineación en comparación con el partido anterior, siendo los más destacados el descarte de Jude Bellingham y la apuesta por Arda Güler, además de dar entrada a Aurélien Tchouaméni en el centro del campo tras una larga ausencia, en detrimento de Bernardo Silva, aparte de dar descanso a Denzel Dumfries, habitual en la posición de lateral derecho.

No solo eso, sino que Mourinho decidió dar descanso al resto de sus jugadores tras adelantarse en la segunda parte, ya que retiró a Vinicius Junior y a Arda Güler, pensando en el derbi.

Pero se encontró empatado a dos goles en los últimos minutos del partido, antes de que le salvara el suplente Carlos Espí.

Es probable que el técnico portugués prefiriera dar descanso a varios de sus jugadores antes del importante partido contra el Atlético de Madrid.

Doblete madridista

El Real Madrid comenzó el partido con una fuerte presión ofensiva sobre los locales, como era de esperar, y estuvo cerca de marcar un gol tempranero en más de una ocasión, de no ser por la imprudencia de sus jugadores ante la portería.

El Real Madrid tuvo que esperar hasta el minuto 26 para marcar su primer gol, obra del portero del Elche, Matías Dituro, en propia puerta, tras un magnífico disparo del turco Arda Güler de falta directa que rebotó en el poste derecho antes de rozar al guardameta y alojarse en la red.

Y 7 minutos después, Kylian Mbappé amplió la ventaja del conjunto blanco con un segundo gol tras un centro raso jugado por el recién llegado Yan Diomande, en la primera contribución goleadora de la estrella marfileña.

El Real Madrid siguió presionando y, 4 minutos antes del final de la primera parte, Mbappé volvió a batir la red, pero el árbitro Gil Manzano anuló el gol por fuera de juego de la estrella francesa en el momento del pase interior de Fede Valverde que atravesó la defensa del Elche.

El Elche reacciona

El rendimiento del Real Madrid bajó notablemente en la segunda parte, y Mourinho realizó cambios que parecían tener como objetivo dar descanso al resto de sus jugadores, hasta que recibió el castigo con el gol que recortó distancias de los locales.

En el minuto 71, Abiel Osorio se elevó para rematar con facilidad un centro jugado por su compañero Lucas Cepeda a la portería de Thibaut Courtois, sin encontrar oposición de nadie, en un descuido de la defensa del Real Madrid.

Y el Elche logró el empate en el minuto 82 con un gol de Fernando Niño, que no tuvo dificultad para disparar un balón al palo lejano, al que Thibaut Courtois no llegó.

Espí, el salvador

Y cuando todos se preparaban para terminar el partido en empate, apareció el suplente Carlos Espí para marcar el gol de la victoria en el tiempo añadido de la segunda parte, tras un preciso pase raso de Mbappé.

No era la primera vez que el recién llegado jugaba el papel de salvador, ya que anteriormente había dado al Real Madrid una victoria agónica de la misma manera ante el Espanyol en la jornada inaugural.

En aquella ocasión, el joven delantero español entró en los últimos diez minutos, cuando el marcador señalaba un empate 1-1, y marcó el gol decisivo.